Dem von Bidens Wahlkampfteam veröffentlichten Brief schlossen sich Militärs wie der pensionierte General Merrill McPeak an, der in den 1990er Jahren als Generalstabschef der US-Luftwaffe diente. Trump solle damit aufhören, das "Militär zu beflecken", indem er Truppen gegen friedliche Demonstranten einsetze.