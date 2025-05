Ex-FBI-Mann: Musk war Ziel russischer Agenten

Musks Anfälligkeit für promiske Frauen und Drogenkonsum, insbesondere Ketamin, wurden vom russischen Geheimdienst als Chance angesehen, an der ein Agent ansetzen kann.

Buma war 16 Jahre lang Special Agent des FBI. Eines seiner Fachgebiete: russische Spionage. In dieser Funktion habe er beobachtet, wie sich russische Agenten immer tiefer in die Firmen aufstrebender Tech-Milliardäre in Kalifornien vorgearbeitet hätten.