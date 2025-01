Politiker weisen Trumps Forderung zu Nato-Ausgaben zurück

Strack-Zimmermann: Zwei Prozent reichen nicht aus

Es sei umso wichtiger, gemeinsam mit der Nato und der Europäischen Union Fähigkeiten aufzubauen und diese finanziell entsprechend zu hinterlegen, gab sie an. "Aber bitte nicht aus der hohlen Hand heraus Pi mal Daumen eine Zahl in den Raum stellen."

Die Nato will ihre militärische Präsenz in der Ostsee erhöhen, so Generalsekretär Rutte. Hintergrund ist die wiederholte Beschädigung von Untersee-Kabeln.

27.12.2024 | 0:22 min