Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat die Rede an seine Anhänger kurz vor dem Sturm auf das Kapitol als "absolut angemessen" verteidigt. Gleichzeitig verurteilte er den zweiten Anlauf für seine Amtsenthebung. Dieser sorge für "enorme Wut" im Land, sagte Trump. "Es ist eine fürchterliche Sache, was die da machen." Gleichzeitig betonte er aber nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington vergangene Woche: "Wir wollen keine Gewalt. Niemals Gewalt."