Unterstreichen sollen das auch die geladenen Gäste in den Zuschauerrängen: Da ist der an Krebs erkrankte konservative Moderator Rush Limbaugh. Trump verleiht ihm für seine außergewöhnlichen Verdienste die "Presidential Medal of Freedom", eine der höchsten zivilen Auszeichnungen des Landes. Da ist das schwarze Mädchen, dass sich über ein Stipendium freuen darf, und da ist die liebende Mutter mit ihren Kindern, die auf der Zuschauertribüne unter tosendem Beifall ihren Mann wieder in die Arme schließt, einen Soldaten, der mehrere Monate in Afghanistan im Einsatz war. Vieles ist in dieser durchorchestrierten Veranstaltung durchaus so, wie es zu erwarten war. Abgesehen von einem Gast der Veranstaltung, dem selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido, bleiben größere Überraschungen aus.



Dazu gehört auch, dass Donald Trump sich offenbar strikt an sein Skript hält und damit dem Rat seiner Berater folgt. Die Befürchtung, der Präsident könne seine Rede als Plattform nutzen, um den Streit mit den Demokraten um das Impeachment auf die Spitze zu treiben, erweist sich als unbegründet. Auf das Amtsenthebungsverfahren, das heute im Senat sehr wahrscheinlich zum Abschluss kommen und mit Trumps Freispruch enden wird, geht er nicht direkt ein.