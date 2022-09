"Zuviel von dem, was in unserem Land heute passiert, ist nicht normal", hatte auch US-Präsident Biden am Donnerstag in Philadelphia gesagt, "Donald Trump und die MAGA-Republikaner stehen für einen Extremismus, der die Grundfesten unserer Republik gefährdet. Ich will sehr klar sein. Nicht jeder Republikaner, nicht einmal die Mehrheit der Republikaner sind MAGA-Republikaner. Nicht jeder Republikaner folgt ihrer extremen Ideologie."