Die Absage der in Florida geplanten Großveranstaltung stellt für Trump eine Kehrtwende dar. Der Druck wurde offenbar zu groß: Denn seit Mitte Juni hat sich die Corona-Situation in Florida deutlich zugespitzt. In dem Staat mit gut 21 Millionen Einwohnern gibt es inzwischen rund 400.000 bekannte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2.