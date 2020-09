US-Präsident Donald Trump hat die Demokraten nach seinem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren hart attackiert. Die Demokraten seien "boshaft und gemein", sagte Trump am Donnerstag bei einer Ansprache im Weißen Haus. "Sie sind verdammt boshaft." Den demokratischen Impeachment-Anklageführer Adam Schiff beschimpfte Trump als "boshafte und furchtbare Person". Auch Oppositionsführerin Nancy Pelosi sei "furchtbar". Er sei von Anfang an "sehr unfair" behandelt worden, sagte Trump in seiner offenbar über weite Teile improvisierten Rede.