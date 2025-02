Trumps Europa-Kurs: Roth sieht Beziehungen mit USA am Ende

Das Gespräch mit Michael Roth hier in voller Länge.

US-Präsident Donald Trump holt zum Rundumschlag gegen die von Russland angegriffene Ukraine aus. Nach Gesprächen zwischen den Außenministern der USA und Russlands vor wenigen Tagen in Riad - ohne die Beteiligung Kiews oder europäischer Vertreter - bezeichnete Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf seiner Onlineplattform Truth Social als "Diktator ohne Wahlen"

Die transatlantischen Beziehungen sind over.

Trump holt Russland aus der Isolation und kritisiert zugleich die Ukraine scharf - in der US-Außenpolitik zeichnet sich eine Wende ab, die Europa vor Herausforderungen stellt.

Roth kritisiert "Schnarchnasigkeit" der EU

Nun könne man nicht länger über "beste Optionen" sprechen, sondern nur noch über "weniger schlechte". Die "Schnarchnasigkeit" in der Europäischen Union und die andauernden Rufe, man müsse nun "aufwachen", hätten nach wie vor nicht zu "konkretem Handeln" geführt.

Man müsse die Sicherheit Europas nun aus eigener Kraft stemmen, man könne sich nicht mehr auf die USA verlassen, so Roth.

Trump lasse "die Ukraine im Stich", verbreite "Lügen" über die Ukraine und Selenskyj und mache Putin zu einem Mann, mit dem man "gute Geschäfte machen" könne, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Friedenstruppe: Roth sieht Verantwortung bei Deutschland

Bereits Mitte Dezember, sechs Wochen vor dem Amtsantritt Trumps, gab es Berichte über Pläne der Regierung in Paris zu einer Friedenstruppe. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot berichtete jüngst von sehr konkreten Gesprächen "auf verschiedenen Ebenen", bei denen es um die Entsendung von Truppen insbesondere aus Frankreich, Großbritannien und Polen - den "drei großen Armeen" Europas - gehe.

Die Friedenstruppe solle einen künftigen Waffenstillstand und einen "dauerhaften Frieden" in der Ukraine gewährleisten, sagte er in einem Interview des Senders LCI. Deutschland drückt in der Debatte jedoch auf die Bremse.