Das Beste daran: Ausgerechnet die beiden Richter, die von Donald Trump handverlesen und von der republikanischen Mehrheit im Senat durchgeboxt wurden, sorgen für eine klare 7-zu-2-Mehrheit in beiden Fällen. Ein schwerer Schlag für einen Präsidenten, der in Richtern - genau wie in seinem Justizminister - seine persönlichen Erfüllungsgehilfen sieht.