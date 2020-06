Bereits zuvor hatte Russland die Pläne zu einem möglichen Teilabzug von in Deutschland stationierten US-Soldaten begrüßt. "Wir würden alle Handlungen der USA befürworten, die einen Rückzug ihrer militärischen Präsenz in Europa bedeuten", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am vergangenen Donnerstag in Moskau. Dieser Schritt würde deutlich zu einem Rückgang des Konfrontationspotenzials und der militärisch-politischen Spannungen in der euroatlantischen Region beitragen, sagte sie der Agentur Tass zufolge.