Seit Tagen wird in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert, der Präsident steht in der Kritik, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren. Trump selbst befand am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses: "Niemand hat je für die Schwarze Gemeinschaft getan, was Präsident Trump getan hat". Er verwies unter anderem auf Arbeitsmarktdaten vor der Corona-Krise - und auf die aktuellen: Denn die Quote sank zuletzt überraschend.