Auf Widerstand stößt der US-Präsident auch mit seinen Plänen für eine Wahlkampfkundgebung im Staat Oklahoma. Trump will sie am 19. Juni abhalten - am Feiertag "Juneteenth", an dem die Abschaffung der Sklaverei in Amerika begangen wird. Schwarze Lokalpolitiker riefen ihn dazu auf, zumindest von diesem Datum abzurücken.