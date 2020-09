In nur wenigen Tagen hat US-Präsident Trump seine Haltung in Sachen Coronavirus komplett gewandelt. Nachdem er lange Zeit behauptet hatte, die Lage werde überzogen dargestellt, verkündete er heute plötzlich einen Einreisestopp. "Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte Trump in einer Ansprache an die Nation. Dies gelte jedoch nicht für Reisende aus Großbritannien. Auch US-Bürger, die sich in Europa aufhalten, sollen nachdem sie entsprechend getestet worden sind, einreisen dürfen.