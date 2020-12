Angesichts der gerichtlichen Schlappen - nicht nur vor Bundesinstanzen, sondern auch vor staatlichen Gerichten - hat sich Trump mittlerweile einer anderen Taktik zugewandt. Er spricht direkt Parlamentarier an, ruft sie dazu auf, die Resultate in ihrem jeweiligen Staat nicht anzuerkennen. Doch sowohl führende Republikaner in Michigan, als auch in Georgia weigerten sich. Dennoch twitterte Trump in Großbuchstaben: "Ich habe gewonnen, riesig."