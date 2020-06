US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Nahost-Friedensplan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu präsentieren. Und zwar an diesem Dienstag um 12 Uhr (18 Uhr MESZ). Das kündigte Trump bei einem Besuch Netanjahus im Weißen Haus an. Man werde sehen, ob sich der Plan durchsetze, sagte Trump. "Wenn er es tut, wäre das großartig. Und wenn nicht, dann können wir auch damit leben." Details des mehr als 50-seitigen Friedensplans ließ Trump zunächst noch offen.