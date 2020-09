In den Vereinigten Staaten gibt es nach Angaben der Johns Hopkins Universität mittlerweile mehr als 100.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In keinem anderen Land der Welt sind bisher mehr Infektionen bekannt. Mehr als 1.700 Personen sind in den USA an den Folgen der Krankheit bereits gestorben. Alleine in New York werden tausende Tote befürchtet.