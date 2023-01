Tschechien wählt Präsidenten : Wer bezieht die Prager Burg?

Anders als Babiš, der in der Interessengemeinschaft der Visegrad 4 und in Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán einen starken Partner sieht, warnt Pavel vor den EU-Problemfällen in den Visegrad 4: "Wir sind mit Ungarn und teilweise mit Polen in ganz grundsätzlichen Fragen unterschiedlicher Meinung, und ich frage mich ob so eine Gruppe noch sinnvoll ist."