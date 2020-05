Die Menschen in Kiew schauen seit Tagen immer aus dem Fenster. In den Straßen riecht es nach Rauch. Die Hauptstadt der Ukraine liegt nur knapp 100 Kilometer von Tschernobyl entfernt - und dort brennt es. In der Sperrzone um das havarierten Atomkraftwerk ist der Waldbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte kämpfen bereits seit gut einer Woche gegen das Feuer in dem radioaktiv belasteten Gebiet. Sie hoffen nun auf Regen.