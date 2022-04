In den harmloseren Aufnahmen fahren sie mit Motorrädern durch ukrainische Dörfer, feuern in die Luft, posieren in die Kamera, rufen Allahu Akbar - "Gott ist der Größte". In den weniger harmlosen filmen sie Leichen, zeigen Gefechte etwa in Mariupol oder zitternde Kriegsgefangene: Mit zum Teil martialischen Gesten präsentieren sich einige tschetschenische Kämpfer auf Social Media während ihres Kriegseinsatzes in der Ukraine.