"Ihr seid nicht in der Lage, die Seuche zu managen. Wir sind erschöpft und sterben", so lautet die Kritik von Doktor Süheyla Agkoc an der Corona-Politik der türkischen Regierung. Dr. Agkoc steht vor dem Hamidiye-Etfal-Krankenhaus in Istanbul, zusammen mit rund 30 anderen Kolleginnen und Kollegen. Agkoc ist Mitglied der Istanbuler Ärztekammer TTB und aktuelles Ziel von Drohungen und Anfeindungen aus den Reihen der Regierung.