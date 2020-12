Dündar: Wenn man Journalist ist in einem Land wie der Türkei, ist das Teil des Geschäfts. Man muss bereit sein, den höchsten Preis zu bezahlen. Ich bin nicht glücklich darüber, ich bin nicht stolz darauf, aber ich versuche es so normal wie möglich zu nehmen. Was mich besorgt ist, dass das Urteil abschreckend wirken könnte auf Journalisten in der Türkei. Wenn man einen Journalisten entsprechend bestraft, wird das andere abschrecken, solche Geschichten überhaupt zu machen.