In den vergangenen Jahren verließen auch viele Ärzte und Pfleger die Türkei. Fachkräfte, die in Deutschland dringend gebraucht werden. Krankenpflegerin Asya Sarial ist eine davon. Sie zog vergangenes Jahr von Istanbul nach Berlin. Ihr Deutsch ist noch ein wenig holprig, aber neben der Arbeit in der Hauskrankenpflege übt sie so oft wie möglich die Sprache. "Die Ökonomie ist schwer in der Türkei. Darum bin ich gegangen."