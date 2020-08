Ataselim: Die Istanbul- Konvention bedeutet für die Frauen in der Türkei, am Leben zu bleiben. Deshalb arbeiten wir dafür und sagen, die Istanbuler Konvention kann Leben retten. Sie bedeutet, die Täter zu untersuchen, einen wirksamen Strafverfolgungsprozess durchzuführen und eine ganze Gesellschaft aufzubauen, in der es nicht zu Gewalt kommen kann.