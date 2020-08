Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze bleibt angespannt. Viele Migranten harren auf türkischer Seite aus, um nach Griechenland und in andere europäische Länder zu ziehen. Jetzt hat die Türkei zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland verlegt. Sie will damit nach eigenen Angaben sogenannte "Push-Backs" von Migranten verhindern.