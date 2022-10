Scholz traf am Mittwochabend nach seinem Besuch in Paris in Athen ein. Mitsotakis wollte ihm am Donnerstag zunächst die Akropolis zeigen, die größte Touristenattraktion in ganz Griechenland. Anschließend finden die politischen Gespräche statt. Bei den Gesprächen könnte es auch um Rüstungskooperation gehen.