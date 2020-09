Die Bundesregierung zeigt sich "erleichtert" über den überraschenden Freispruch Kavalas und acht weitere Bürgerrechtler. Das Gerichtsurteil sei "eine gute Nachricht", teilte das Auswärtige Amt am Dienstag in Berlin mit. "Wir erwarten nun ebenso ein zügiges Ende des Verfahrens gegen die übrigen sieben Angeklagten, die sich im Ausland aufhalten", hieß es weiter. Unter ihnen ist auch der Journalist Can Dündar, der in Deutschland im Exil lebt.