Russland schickte am Freitag zwei mit Marschflugkörpern ausgestattete Kriegsschiffe durch den Bosporus. Führende russische und US-Generäle berieten nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums telefonisch über den Konflikt in Syrien. US-Präsident Donald Trump telefonierte am Freitag mit Erdogan. Dabei wurden nach türkischen Angaben Maßnahmen beschlossen, um "eine große humanitäre Tragödie" zu verhindern. Der UN-Sicherheitsrat wollte am Abend über die Lage in Idlib berate.