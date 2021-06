Das Urteil gegen Örs könne als Zeichen der Justiz an Oppositionelle im Ausland gelesen werden, meint Örs' Anwältin Ayse Celik. "Es heißt: Ihr könnt euch in Deutschland auf die Meinungsfreiheit berufen. Aber wir können euch dafür trotzdem hier in der Türkei bestrafen." Zurzeit befinden sich nach Angaben der Bundesregierung 62 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Zudem wisse man von 54 Deutschen, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Wie viele davon aus politischen Gründen inhaftiert seien oder nicht ausreisen dürften, ist nicht bekannt.