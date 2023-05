Der Erdogan-Herausforderer Muharrem Ince wird bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei am Sonntag nicht antreten. "Ich ziehe meine Kandidatur zurück", sagte Ince am heutigen Donnerstag in Ankara. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung in der ersten Wahlrunde.