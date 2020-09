Im Zentrum des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei vom 18. März 2016 steht ein Tauschhandel: Die EU darf alle Migranten, die seit dem 20. März 2016 illegal auf die griechischen Inseln übergesetzt haben, in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug kann für jeden in die Türkei zurückgeschickten Syrer seit dem 4. April 2016 ein anderer Syrer aus der Türkei legal und direkt in die EU einreisen. Sicher vor einer Abschiebung in die Türkei sind lediglich Asylbewerber, die nachweisen können, dass sie dort verfolgt werden.



Alle Flüchtlinge können in Griechenland Asyl beantragen und bis zum Abschluss des Verfahrens in dem EU-Land verbleiben. Allerdings verhinderten griechische Gerichte die Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei, so dass tausende Migranten teils über Monate in völlig überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln leben müssen. Im Gegenzug für die Aufnahme der Flüchtlinge sollte Ankara drei Milliarden Euro zur Versorgung der 3,5 Millionen Syrer in der Türkei erhalten. Bis Ende 2019 wollte die EU weitere drei Milliarden zahlen.



Quelle: dpa, AFP