Die erkämpfte Demokratie in Tunesien wackelt

"Wir hören seit 100 Jahren, dass sich etwas ändern wird. Ich glaube nicht mehr daran. Es wird alles immer so bleiben." In einem sonnengelben Jogginganzug sitzt die 27-jährige Kalthoum auf einer schäbigen Café-Terrasse in Sfax, der zweitgrößten Stadt Tunesiens. Alles an der jungen Frau strahlt Niedergeschlagenheit aus.