Saussen Mabruk.

Quelle: ZDF

Sie hat in Tunis Jura studiert und ihr Professor war damals kein geringerer als Kais Saied, das heutige Staatsoberhaupt. Und sie war begeistert. Im vergangenen Jahr hat Mabruk seinen Wahlkampf in Medenine organisiert - sie hat an ihn geglaubt. "Ich war beeindruckt von seiner starken Persönlichkeit und ich war überzeugt, dass er die Lage in Tunesien verändern kann. Er war mutig und hatte eine sehr demokratische Einstellung."