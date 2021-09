Die 63-jährige Universitätsdozentin Bouden ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Ihre Befugnisse als künftige Regierungschefin sind deutlich eingeschränkt, seitdem Saied vor einer Woche seine eigenen Machtbefugnisse ausgeweitet hat. In einem vom Präsidialamt veröffentlichten Video empfing Saied Bouden in seinem Büro und wies sie an, ein neues Kabinett zu bilden und "in den nächsten Stunden oder Tagen" zu präsentieren.