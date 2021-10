In der Zwischenzeit mehrt sich auch in Tunesien die Kritik an der Machtübernahme Saieds. Dieser hatte am 25. Juli den Regierungschef abgesetzt und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Am 22. September hatte er außerdem weite Teile der Verfassung außer Kraft gesetzt und angekündigt, in Zukunft per Dekret regieren zu wollen. Es wird erwartet, dass er das Wahlgesetz und die Verfassung ändern und diese Änderungen in einem Volksentscheid legitimieren lässt.