In Tunesien wurde die Wüste lange vernachlässigt. Investiert wurde vor allem in Badeorte: 1.300 Kilometer Küste, ein Paradies für den Tourismus. Und der Tourismus ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen. Al Qaida im Maghreb und die IS-Terrormiliz machten die Wüste in den letzten Jahren zudem zur Tabu-Zone für Touristen: Bis 2016 war die Gegend südlich von Nefta, Tozeur und Kebili Rückzugsort der diversen Islamistischen Terrorgruppen. Heute ist dies der einzige Teil der Sahara, der Touristen offensteht.