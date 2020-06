… arbeitet seit 2012 freiberuflich als Trainerin und Beraterin im Bereich Rassismuskritik und Antirassismus. Sie ist außerdem Aktivistin und Autorin des Buches "Exit Racism - Rassismuskritisch denken lernen" und betreibt den Podcast "Tupodcast". Im letzten Jahr war Ogette für ungefähr 300 Veranstaltungen gebucht, darunter auch Lesungen für ihr Buch.



Vor 2012 hat Ogette als DAAD-Lektorin an der Université Stendhal im französischen Grenoble unterrichtet. Sie hat Afrikanistik und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig studiert sowie einen Master of International Business an der Graduate School of Business in Grenoble absolviert.



Ogette twittert unter @Tupoka_O und postet bei Instagram unter @tupoka.o.