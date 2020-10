Ja, es wurde auch hässlich an ein paar Stellen – als Donald Trump seinem Gegner vorwarf, er und seine Familie hätten Millionen Dollar aus der Ukraine und China kassiert. Das von einem Präsidenten, dessen Familie – und damit auch er – sich täglich an seinem Amt bereichert. Dessen Kinder als Regierungsberater an einer Politik beteiligt sind, die ihnen und Vaters Firma die Taschen voll macht.