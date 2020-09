Kanzlerin Angela Merkel ruft die Deutschen in einer TV-Ansprache eindringlich auf, bei der Eindämmung der Corona-Pandemie zu helfen. "Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten."



Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Herausforderung mehr gegeben, bei der es so sehr auf ein gemeinsames solidarisches Handeln ankomme. "Die Lage ist ernst, und sie ist offen." Merkel kündigte keine Ausgangssperren an, schloss sie aber auch nicht aus. Die Situation sei dynamisch.