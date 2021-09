Das TV-Triell endet ohne klaren Sieger: Für 32 Prozent der befragten Zuschauer*innen hat sich Olaf Scholz (SPD) am besten geschlagen, für 26 Prozent heißt die Siegerin Annalena Baerbock (Grüne) und 20 Prozent meinen, dass Armin Laschet (CDU) am besten abgeschnitten hat. Weitere 21 Prozent sahen in der Performance der Kanzlerkandidat*innen keinen großen Unterschied.