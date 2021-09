Armin Laschet griff Scholz frontal an und warf ihm "Schönrednerei" vor. Seine Äußerungen zur FIU verglich Laschet mit denen von Populisten in anderen Ländern. Laschet griff Scholz auch in Sachen Wirecard an, dort hätten Millionen Kleinanleger Geld verloren. "Dafür tragen Sie Verantwortung. Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernsthaftes Problem", so Laschet.