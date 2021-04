Und es findet sich durchaus deutliche Kritik in der gemeinsamen Bewertung der Koalition. Der Möglichkeit, dass das CSU-Prestigeprojekt vor dem EuGH noch scheitern konnte, "hätte in der Risikoabwägung eine größere Bedeutung zukommen müssen", heißt es in dem Bericht. Als das negative Urteil dann da war, sei Scheuer unvorbereitet in die sofortige Kündigung gestolpert: "Der Ausschuss bemängelt, dass die möglichen finanziellen Folgen einer Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen vor der Vertragsunterzeichnung nicht näher untersucht worden sind."