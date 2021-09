Um sich dem Herausforderer China zu stellen, bräuchten die USA Verbündete. Wenn Australien also amerikanische U-Boote kauft und in vielen Bereichen mit den USA zusammen arbeitet, erklärt die Expertin für Sicherheitspolitik weiter, hofft es, vom US-Schutz zu profitieren. Gleichzeitig aber hätten die USA auch einen Verbündeten in der Region.