Der Streit um einen neuen Sicherheitspakt im Indopazifik eskaliert. Die französische Seite hat ihre Teilnahme an dem ursprünglich für diesen Mittwoch geplanten sogenannten Quad-Treffen der Außenminister der USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland am Rande der UN-Generalversammlung in New York abgesagt, bestätigte Bundesaußenminister Heiko Maas.