Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) in Afghanistan.

Quelle: Sabine Oelbeck/Bundeswehr/Sabine Oelbeck/dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist am Freitag zu einem öffentlich nicht angekündigten Besuch bei deutschen Soldaten in Afghanistan eingetroffen. Nach dem Kabinettsbeschluss zur Verlängerung des Mandats für den Einsatz bis zum 31. Januar wolle sie sich über die Lage informieren, teilte das Verteidigungsministerium mit.



Die Ministerin will sich im Feldlager Masar-i-Scharif im direkten Austausch mit der Bundeswehr einen Überblick über die Situation verschaffen.