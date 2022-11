Was macht der Ukraine-Krieg mit uns und der Welt? Menschen und Staaten blicken mit großer Sorge auf den kommenden Winter – nicht nur wegen der kalten Temperaturen. Das ZDF auslandsjournal berichtet darüber in der Dokumentation-Reihe "Winter is coming“ – Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der ganzen Welt zeigen, wie sich dieser Krieg mitten in Europa auf scheinbar alles auswirkt. Alle Teile können Sie in der ZDF-Mediathek und auf dem ZDFheute YouTube-Kanal sehen.