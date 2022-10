Russland feuert mit Raketen und Drohnen auf Versorgungsunternehmen in der Ukraine - auch in Kiwschariwka, der Heimat von Artem und seiner Großmutter in der Region Charkiw. Beide leben seit rund drei Wochen ohne Gas, Wasser oder Strom. Sie und die wenigen anderen Bewohner, die in dem Wohnblock geblieben sind, müssen sich nachts warm anziehen und im Freien kochen. Nur so können sie überleben. Artem sagt: