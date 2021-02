Melnyk: In der Tat gibt es in Deutschland sehr viele, die eine Annäherung an ein Russland fordern, das seit sieben Jahren einen blutigen Krieg in der Ukraine führt. Einen Krieg, der leider fast aus den Schlagzeilen verschwunden ist, auch wegen der Pandemie und anderer Sorgen, die die Menschen hier in Deutschland, aber auch in der Ukraine, bewegen.