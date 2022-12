Dahingehend äußerte sich am Sonntag zum Beispiel auch der deutsche Botschafter in London, Miguel Berger. "Wir sind darüber sehr besorgt, denn diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur bedeuten, dass viele Menschen in den eiskalten Temperaturen dazu gezwungen sein könnten, die Ukraine zu verlassen." Der Diplomat sagte dem britischen TV-Sender "Sky News" weiter: "Wir erwarten einen weiteren Schwung an Flüchtlingen in den kommenden Wochen."