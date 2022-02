Wie Oleksij Ghdjed. Als die Krim besetzt wurde, war er Teenager in Lwiw, früher Lemberg. Heute ist er Pilot der ukrainischen Luftwaffe, in der Brigade № 831 in Mirgorod stationiert, gut 250 Kilometer östlich von Kiew. Fünfmal am Tag steigt er mit einer SU-27 - einem Kampfjet sowjetischer Bauart - in den Himmel über der verschneiten Ukraine, um für den Tag X zu trainieren.